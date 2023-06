Centro Pollicino: ecco i costi per il nuovo anno

Il centro infanzia ’Pollicino’ di Grottammare si prepara al nuovo anno educativo 202324. Giovedì si sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al servizio. La presentazione delle domande scade il 30 giugno. Per conoscere i progetti educativi e gli ambienti della struttura in via Marcovaldo, le famiglie sono invitate a partecipare all’open day in programma giovedì 8 giugno, alle 17 (info 3922725708). Il servizio è rivolto a bambini da 3 mesi a 3 anni, L’asilo nido sarà aperto dal lunedì al venerdì, dal 1° settembre al 31 luglio.

Gli orari e le rette per i residenti nel comune di Grottammare sono i seguenti: Tempo ridotto senza pasto 292 euro, entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 11.30 alle 12; Tempo ridotto con pasto 368 euro (la tariffa non include il costo del pasto) entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 13.30 alle 14; Tempo normalepieno 411 euro (la tariffa non include il costo del pasto) entrata dalle 7.30 alle 9.30 - uscita dalle 16.00 alle 16.30. Il costo del pasto è fissato in 3,85 euro (si pagano gli effettivi pasti consumati). I non residenti pagano rette e pasti con una maggiorazione del 20%.