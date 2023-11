Centro servizi all’ex casa parcheggio

Nuovo impulso al sociale: entro due anni, l’ex casa parcheggio di via Saffi verrà convertita in un centro servizi dedicato ai soggetti fragili. A deliberarlo è stata la giunta comunale nella riunione andata in scena due giorni fa. L’esecutivo cittadino, nel prendere atto delle risorse statali incamerate nei mesi scorsi, ha dato il via alla procedura di restyling che si concluderà con la realizzazione, alle pendici del Paese Alto, di una ‘stazione di posta’ per gli indigenti e per il progetto ‘Dopo di Noi’, destinato ai soggetti portatori di handicap. Il programma ha richiesto un ingente investimento, che sarebbe stato impossibile stanziare senza il sussidio dei fondi Pnrr collegati alla missione ‘Inclusione e coesione’. In tal senso San Benedetto, che è comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21, ha ricevuto 717.439 euro per due distinti interventi: la realizzazione di una stazione di posta per la povertà estrema (467.439,63 euro) e di un’area per percorsi di autonomia destinato a persone con disabilità (250.000 euro). "I fondi sono stati intercettati dall’Ambito 21 – ha illustrato l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni - mentre il comune ha messo a disposizione l’immobile per il progetto ‘Dopo di Noi’ e la stazione di posta. Va detto che se non avessimo trovato una struttura questi fondi sarebbero andati persi. Questi servizi dovevano trovarsi al centro della città, e a seguito di approfondimenti tecnici abbiamo scelto l’ex casa parcheggio in Via Saffi. In questo modo riqualificheremo la zona, notoriamente abbandonata. Il mio ringraziamento va a chi ha reso possibile tutto questo, dalla coordinatrice d’Ambito Simona Marconi, ai tecnici dei lavori pubblici, che hanno garantito un supporto importantissimo".

Di cosa si tratta esattamente? La stazione di posta, spiega Sanguigni, sarà il naturale prosieguo del progetto ‘Prins’ (Pronto Intervento Sociale) il cui sportello viene gestito dalla Caritas. Dal canto suo, il progetto ‘Dopo di Noi’ non si materializza in una residenza per disabilità gravissime, bensì in una palestra alle autonomie, per la quale verranno individuati, dal sistema sanitario e dai servizi sociali, dei ragazzi che potranno intraprendere questo percorso e vivere in autonomia. Ci saranno una decina di posti, con locali comuni che includono refezione e svago. Il progetto sarà supervisionato da un operatore opportunamente selezione: il tutto a valle dell’intervento strutturale, che sarà portato a termine entro due anni.

Giuseppe Di Marco