Centro sportivo da recuperare: ecco il progetto

Il centro sportivo Tesino Nord, ex Sportland, da anni in stato di abbandono, è in via di totale recupero, grazie a un mutuo acceso dal comune di Grottammare con la Cassa Deposito e Prestiti. Il quadro economico dei lavori, che dovrebbero chiudersi entro il prossimo gennaio, è di 490mila euro, realizzati per vari step. Con l’Ufficio Tecnico del Comune abbiamo fatto il punto della situazione ed emerge che tutto il manufatto è stato recuperato, sono stati posati i pavimenti, sono stati piastrellati i bagni, tinteggiati i locali e installati gli impianti tecnologici: impianti elettrici, idraulici e termici. Sono state già rigenerate anche le pavimentazioni dei campi da gioco con la posa del materiale in Pvc doppio strato. Adesso manca l’installazione dei corpi riscaldanti, la posa in opera dei vetri e delle porte. A lavori completati l’Amministrazione dovrà fare la gara per l’affidamento della gestione del complesso sportivo che è molto atteso in città, ma anche dagli sportivi delle località limitrofe, con i suoi campi multidisciplinari. Sui questo gli Uffici stanno già lavorando. Il direttore dei lavori è l’ingegner Federico Perotti, il Rup (responsabile unico del procedimento) l’architetto Liliana Ruffini.