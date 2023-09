Centro sportivo Tesino Nord, ora scatta la gara per la gestione

Vanno avanti, seppur a rilento, i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Tesino Nord di Grottammare. Il cantiere è stato aperto il 10 ottobre dell’anno scorso dalla ditta Ecosinergy s.r.l. di San Benedetto, per l’importo complessivo di 276.126,52 euro. I lavori sono previsti nell’ambito di un progetto di riqualificazione e ammodernamento del valore complessivo di 490.000 euro, per il quale il comune ha acceso un muto con l’Istituto del credito sportivo, attraverso l’iniziativa "Sport Missione Comune". "La ditta sta impiegando tutto il tempo che ha disposizione in base a quanto previsto nell’appalto – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi –. Tuttavia noi non stiamo perdendo tempo, poiché gli Uffici competenti stanno lavorando alla predisposizione della gara per individuare il soggetto che poi dovrà gestire l’impianto, in modo da diventare operativi prima possibile". Il Centro Sportivo Tesino Nord, è un impianto di grande importanza per la città di Grottammare e non solo, per cui dopo tanti anni c’è attesa per la sua riapertura. L’attività di ristrutturazione prevede l’ampliamento della struttura centrale con il rifacimento di tutti gli spogliatoi, (agli attuali tre se ne aggiungeranno atri 4) per garantire la massima funzionalità dell’impianto; la sostituzione del telo in pvc del campo indoor (opera di un primo stralcio progettuale realizzato nel 2021 e, purtroppo, più volte danneggiato dai vandali) per ripristinare l’uso del campo polivalente per il calcio a 5, pallavolo e tennis; la sostituzione del pavimento interno del campo indoor; la messa a norma e la trasformazione degli impianti idrico-termico, elettrico, con l’obiettivo di ottenere la certificazione della struttura da parte del CONI come impianto agonistico, per l’utilizzo nelle gare ufficiali di Calcio a 5 e Pallavolo.

