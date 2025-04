"Centro sportivo, via d’accesso nel degrado"

Il maltempo degli ultimi giorni ha reso ancora più evidente una situazione di degrado che si trascina da anni. L’area di ingresso al centro sportivo ’Sabatino D’Angelo’, nella zona dell’Agraria a San Benedetto, è finita di nuovo al centro delle polemiche. A sollevare la questione è l’ex consigliere comunale Pasqualini, oggi presidente dell’associazione ’Agraria Club’, che punta il dito contro l’amministrazione. "Penosa la situazione della via d’accesso al Centro Sportivo Sabatino D’Angelo, impianto sportivo comunale di San Benedetto, dove giornalmente transitano anziani la mattina per la ginnastica dolce e nel pomeriggio famiglie dei ragazzi della scuola calcio, della pallavolo, della ginnastica, e tutti quelli che a piedi attraversano il parco per andare e tornare da Porto d’Ascoli. Non sono servite petizioni, raccolte firme e articoli di giornali. Non si è mosso nulla. Senza contare che a breve l’intera area sarà interessata dal 53ª Festa del Primo Maggio. Tutto questo grazie all’Amministrazione Comunale", denuncia Pasqualini. La zona in questione presenta una strada sterrata dissestata, costellata di buche e pozzanghere fangose, che rendono difficoltoso il passaggio soprattutto dopo le piogge. Un quadro che, tra fango, ristagni e avvallamenti, racconta un evidente stato di abbandono. Pasqualini ricorda anche le promesse mancate: "Un paio di anni fa erano state raccolte centinaia di firme per asfaltare o rendere decorosa quell’area: il Comune promise e garantì. Ma siamo ancora allo stesso punto, anzi peggio".

Gravi i disagi per chi frequenta l’impianto sportivo, dai bambini agli anziani, passando per genitori con passeggini e persone con disabilità. L’assenza di marciapiedi e la presenza di fango e buche mettono a rischio l’incolumità dei pedoni, mentre per i mezzi a due o quattro ruote l’accesso si trasforma in una sfida tra sobbalzi e schizzi. "Oltre all’aspetto pratico – affermano alcuni frequentatori dell’area – a pesare è anche l’immagine di incuria trasmessa da un’area che dovrebbe accogliere sportivi, famiglie e visitatori. Il degrado si fa sentire anche sul piano igienico, con ristagni d’acqua che diventano potenziali focolai per insetti e zanzare. A poche settimane dalla Festa del 1° Maggio, che richiamerà centinaia di persone, la condizione dell’accesso al ’Sabatino D’Angelo’ appare quanto mai critica". E le parole di Pasqualini suonano come una richiesta d’intervento urgente, prima che la situazione peggiori ulteriormente.

Emidio Lattanzi