Centro storico in affanno: "Così aiutiamo i negozi"

Tempi duri per i commercianti ascolani, soprattutto del centro storico dove spesso ci si imbatte in qualche locale che decide di porre fine alla propria attività. Riconsegnare linfa vitale ai commercianti è l’obiettivo dell’attuale amministrazione. Il nuovo assessore al commercio Laura Trontini in questi primi mesi di operato all’interno del Fioravanti bis ha avuto parecchie situazioni critiche da fronteggiare, ma nel farlo non è affatto mancata la determinazione nel portare avanti una campagna di ascolto e di confronto. La finalità è sviluppare progetti in grado di sovvertire il preoccupante scenario. "Abbiamo già fatto il primo incontro con i commercianti la settimana scorsa che ha visto una buona partecipazione – commenta l’assessore al commercio Laura Trontini –. Era presente anche il sindaco e abbiamo parlato del centro commerciale naturale e spiegato quello che si andrà a fare da qui a breve. I commercianti potranno intervenire direttamente per favorire lo sviluppo delle progettualità anche mettendo sul campo le proprie idee. Vogliamo che tutti si sentano coinvolti. Con il centro commerciale naturale punteremo proprio sull’aggregazione grazie al supporto di una piattaforma online che si verrà a creare con l’utilizzo di un’apposita app. Qui ciascun negozio potrà inserire iniziative, promozioni e altre informazioni. Inoltre questo sarà uno strumento per pubblicizzare eventi comuni e coordinati tra loro. Vogliamo dare grande importanza alla piattaforma perché darà visibilità al centro storico consentendo alle attività di tornare ad essere al centro della vita quotidiana della città. Abbiamo previsto un nuovo incontro a stretto giro. Tutto contiamo di realizzarlo entro 6-8 mesi".

"Stiamo – continua – cercando di capire a livello normativo se potevamo per un periodo limitare l’apertura di nuove attività food nelle zone che sono già sature. In modo tale da regolarizzare le dinamiche commerciali. Al tempo stesso per ci teniamo a precisare che agevoleremo chi deciderà di dare vita ad un’attività di altro genere laddove manca. Tutto comunque prosegue in stretta sinergia con i commercianti stessi che stanno collaborando in maniera importante mettendo sul piatto tante idee". Per la realizzazione del tutto sarà possibile attingere dai fondi Pinqua che di certo potranno dare una bella mano.

Massimiliano Mariotti