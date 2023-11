“Centro studi dedicato a Crivelli: un comitato per sostenere l’iniziativa”

Ascoli, 27 novembre 2023 – Il presidente della sezione di Ascoli di “Italia nostra” Gaetano Rinaldi, si esprime ancora una volta per quanto riguarda l'utilizzo del convento di San Domenico. La proposta mira alla realizzazione, all’interno del convento, del “centro di studio e documentazione della pittura di Carlo Crivelli e dei Crivelleschi”. Dunque l’invito è quello di creare un movimento di opinione e costituire un comitato o gruppo di lavoro necessario per l'elaborazione di uno studio sulla fattibilità della proposta.

“Purtroppo - scrive il presidente Rinaldi - anche questa volta pare che non ci siano speranze che in qualche locale del convento di San Domenico si possa realizzare il Centro di Studio e Documentazione della Pittura di Carlo Crivelli e dei Crivelleschi. Sembra, infatti, che si vogliano utilizzare i locali del convento per realizzare una housing intergenerazionale salvo alcuni ambienti da destinare a sede di incontri degli abitanti del quartiere. E invece probabilmente non c’era nella nostra città un luogo più indicato dell’antico convento per realizzare il Centro dedicato a Carlo Crivelli e ai Crivelleschi di cui da più decadi stiamo proponendo la realizzazione. Infatti, come ripetutamente segnalato, nella chiesa del convento erano presenti un tempo tre opere di Carlo Crivelli, tra cui due polittici compreso quello indicato come Demidoff ora esposto in parte nella National Gallery di Londra”.

"La realizzazione del Centro - afferma il professore - oltre a dotare la città di una sorta di museo di grande impatto, sarebbe apparsa come una forma di risarcimento nei confronti del grande artista, veneziano di nascita ma poi cittadino ascolano, che nella nostra città e in molte altre località delle Marche ha realizzato tanti capolavori che, non si sa se per insipienza o altro, non abbiano avuto la capacità e sensibilità di conservare, consentendone invece una dispersione quasi totale nei quattro angoli della terra. La realizzazione del Centro avrebbe consentito di far conoscere l’importanza di queste opere, i luoghi per cui erano statti realizzati e dove erano esposti, le modalità della loro dispersione e i luoghi dell’attuale esposizione. Insomma un struttura capace di creare emozioni, conoscenza, riscoperta delle tradizioni e della storia della città e del territorio”.

"Tra l’altro - continua - essendo ormai impossibile utilizzare l’antica chiesa del convento trasformata in un’anonima palestra scolastica e ora destinata ad ospitare persone della terza età e giovani studenti, si sarebbero potuti utilizzare alcuni locali contigui all’antico prestigioso chiostro del convento e in particolare quelli del refettorio, dove dovrebbero esser presenti, se non distrutti dai vandali dove questi a più riprese hanno fatto il bello e il cattivo tempo, alcuni affreschi realizzati nel XV secolo da Nicola di Ulisse di Siena tra cui una commovente Crocifissione. A tal riguardo, a nostro parere, andrebbero fatte indagini immediate per accertare le condizioni in cui versano questi affreschi e se ancora esistono, allargando l’indagine alla eventuale scoperta di altri affreschi nascosti da intonaci o tinteggiature".

“Per quanto riguarda la realizzazione del Centro da noi proposto già nel lontano 1994 - ricorda il presidente - la proposta ha avuto l’entusiastico sostegno del prof Pietro Zampetti, notorio massimo esperto della Pittura Rinascimentale delle Marche ed Adriatica, visto che non è stato possibile avviare fino ad ora un minimo di interlocuzione sulla ipotesi della sua realizzazione , riteniamo che sia necessario creare un movimento di opinione che sostenga questa iniziativa, costituendo in pari tempo una sorta di comitato o gruppo di studio con la partecipazione di tutte le persone sensibili e di amanti dell’arte per elaborare un preliminare studio di fattibilità del Centro da offrire come contributo gratuito agli amministratori della città per scendere dal piano delle sterili proposte al piano pratico della concreta realizzazione. E’ per questo che rivolgiamo un caldo appello a tutte le associazioni culturali cittadine e alle persone sensibili ( e nella città ce ne sono tante), a voler segnalare la loro disponibilità a fornire la collaborazione per evitare che quanto da noi proposto non rimanga una sogno irrealizzabile, ma si trasformi invece in un qualcosa di concreto che darebbe un prestigio inimmaginabile alla nostra città".

E conclude: “A nostro parere non bisogna darsi per vinti. Forse se si riuscirà a creare il comitato o gruppo di studio da noi proposto si potrebbe incominciare a rompere il muro di indifferenza che sembra non scalfibile. E si potrebbe conseguire un risultato positivo come quello ottenuto, quando, proprio per la costituzione del Comitato ‘Un treno per Amico’, si evitò la soppressione , probabilmente già decisa, del linea ferroviaria Ascoli-San Benedetto e quando si è incominciato concretamente a sperare nel collegamento ferroviario con Roma. Ma su cui c’è ancora tanto da lottare per fare almeno uscire allo scoperto chi è contrario a questa fondamentale infrastruttura!”

