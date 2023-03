Centrosinistra, due squadre per appoggiare Rocchi

Il centrosinistra va avanti come un treno ed ha pronte due liste, entrambe con 16 candidati, in appoggio del candidato sindaco Alessandro Rocchi: "Solidarietà e Partecipazione" e "Città in Movimento", esattamente come avvenne per l’elezione del sindaco Enrico Piergallini. Il movimento già prima dell’estate scorsa si era attivato ed aveva gettato le basi del nuovo progetto attraverso le assemblee aperte con la partecipazione dei simpatizzanti e una volta raggiunto l’accordo interno sono iniziati i tavoli tematici. "Abbiamo predisposto un vasto programma per la città futura – afferma il candidato sindaco Alessandro Rocchi – Ora ci stiamo preparando per una campagna di informazione a tutta la cittadinanza. A breve convocherò un’assemblea pubblica, dove saranno presentati tutti i candidati. Tantissimi i volti nuovi e anche qualche riconferma tra gli attuali amministratori. Un giusto mix di conoscenze e nuove energie. Del resto oggi amministrare un Comune è estremamente complicato e sono necessarie competenze ed esperienze". La candidatura di Alessandro Rocchi, per due legislature vice sindaco e assessore al Bilancio e finanze sembrava scontata fin dall’inizio, anche se da più parti si vociferava il nome di Lorenzo Rossi, assessore alle attività produttive, al Turismo e Commercio, al vivaismo ecc. Vi è stato un serrato confronto tra le diverse anime di Solidarietà e Partecipazione, per dirimere la matassa, poi risolta con la nomina di Lorenzo Rossi alla carica di vice sindaco, che non dovrà partecipare alla consultazione elettorale, perché sarà nominato, in caso di vittoria del centro sinistra, direttamente dal Sindaco Rocchi. In sintesi Solidarietà e Partecipazione prosegue nell’esperienza che va avanti da un trentennio ed ora punta a rafforzare questo primato, con un programma che vede una serie di opere da completare tra quelle cantierizzate e da cantierizzare e qualche progetto sicuramente più ambizioso per la Grottammare del futuro.