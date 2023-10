Centrosinistra,. Palestini contro Bonelli

Europee e comunali, futuro e passato continuano a tormentare il presente del centrosinistra. Un’area politica divenuta minoritaria a San Benedetto e che, nonostante sporadiche riunioni, stenta a riunificarsi. Di sicuro non hanno giovato, a questo scopo, le recenti dichiarazioni di Angelo Bonelli, che ha riaperto vecchie ferite datate 2021. E la sezione rivierasca del Pd risponde al portavoce nazionale dei Verdi: "Entrare in aperta polemica col Pd – scrive la segretaria Diana Palestini : quando si è ospiti di un incontro organizzato dallo stesso Pd, che ha inteso estendere l’invito a tutti i leader del centrosinistra proprio per essere collaborativi, inclusivi e fare finalmente fronte comune, è una scelta infelice, sicuramente inopportuna. Per di più rispolverando una questione che, stando ai tempi della politica, è decisamente superata".