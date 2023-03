Centrosinistra, spaccatura in vista del voto

Spaccatura nel centrosinistra a Castel di Lama. Con una nota Vincenzo Camela e Cinzia Peroni di ’Uniti per Castel di Lama’ annunciano che non correranno insieme al Pd alle prossime elezioni in programma a maggio. "È stato totalmente disatteso quanto sancito dal documento approvato all’unanimità dall’assemblea del Pd con il quale si ribadiva il proprio sostegno ai consiglieri eletti nella lista ’Uniti per Castel di Lama’ Camela e Peroni. Pertanto il gruppo consiliare ritiene che l’azione del locale Circolo del Pd, che si sta rapportando solo con il Comitato 2023, ad oggi, non ha consentito di proporre un’azione in linea con gli ideali del centro-sinistra. Prendiamo le distanze da questo progetto politico".