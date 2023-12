Centrotermica srl assume un operatore

Centrotermica srl unipersonale di San Benedetto del Tronto, sita in via De Carolis 14, sta cercando personale da assumere a tempo indeterminato.

L’azienda, che opera nel settore edilizia, impianti e arredamenti, sta selezionando un operatore con esperienza nel settore dei montaggi di arredamenti e infissi in legno, che sia in grado di effettuare anche piccoli interventi di manutenzione edili e impianti. Quanto ai requisiti richiesti, chi si candiderà a ricoprire questo incarico, oltre all’esperienza, dovrà fornire anche la disponibilità a lavorare fuori sede. Quello che l’azienda propone, come anticipato, è un contratto a tempo indeterminato.

Per maggiori informazioni su questo impiego o per candidarsi a ricoprire questo incarico e quindi partecipare alla selezione è possibile rivolgersi direttamente all’azienda.

E’ possibile contattare Roberta Pignotti al numero 3773226231.