’CeramicAscoli’, doppia giornata:: "Valorizziamo le nostre eccellenze"

Due giorni interamente dedicati alla Ceramica. Questo è ‘CeramicAscoli 2025’, iniziativa presentata ieri nella sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, sostenuta dalla Regione Marche che si terrà in città nel fine settimana del 24 e 25 maggio. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, l’assessore comunale Nico Stallone, i consiglieri comunali Patrizia Petracci ed Enrico Angelini Marinucci, e il direttore dei Musei Civici, Stefano Papetti. "Un fine settimana per valorizzare i nostri ceramisti – ha dichiarato il sindaco Fioravanti – già protagonisti nel restauro della ‘Scalinata Leopardi’. In Piazza del Popolo ci saranno i lavori fatti dai ceramisti nostrani, ma anche nazionali e internazionali. Voglio per questo ringraziare l’assessore regionale Andrea Maria Antonini che tanto si è prodigato per dare maggior lustro a questo evento". Soddisfatto, l’assessore Antonini: "La Regione crede molto in questo evento – ha ammesso –. Festeggeremo anche il 18° anno del Museo dell’Arte della Ceramica di Ascoli, nato grazie all’impegno del professor Stefano Papetti". Questa iniziativa rappresenta il primo appuntamento ufficiale del progetto ’CeramicAscoli’, recentemente approvato e finanziato proprio dalla Regione Marche. L’evento di sabato 24 e domenica 25 maggio in piazza del Popolo nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il lavoro dei ceramisti. In mostra ci saranno circa 30 espositori selezionati e maestri vasai per rappresentare la ceramica contemporanea internazionale, con allestimenti unici, collezioni artistiche, dimostrazioni dal vivo e laboratori didattici aperti a tutti. Sarà presente anche la delegazione dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, che si troverà ad Ascoli per la sua assemblea annuale, con i rappresentanti delle 58 città socie. Particolarmente attesa è la partecipazione dei tornianti dell’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello di Montelupo Fiorentino, associazione impegnata nella promozione e nella salvaguardia storica del mestiere della lavorazione a mano dell’argilla. La mostra-mercato inoltre servirà per sottolineare il valore sociale e terapeutico della ceramica, alla presenza di alcuni stand dell’Anffas e della Lilt per mostrare come la ceramica possa diventare un veicolo di recupero psico-fisico e di integrazione nei contesti di fragilità. Con il progetto di ’CeramicAscoli’ riprenderà il Concorso biennale internazionale di ceramica ’Tra Tradizione e modernità’.

Valerio Rosa