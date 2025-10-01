Cerca di impedire la multa: "Ragazza ammanettata e portata via dai vigili". Celani: "Agente ferito"

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di ieri in piazza Santa Maria Intervineas. Una giovane, secondo il racconto di diversi testimoni, è stata ammanettata e portata via sull’auto dei vigili urbani dopo aver protestato, in maniera aggressiva, contro due agenti, uno in divisa e l’altro in borghese, che stavano per sanzionarla. La ragazza, sui trent’anni, aveva parcheggiato una Panda in modo maldestro e stava tornando a riprendere l’auto quando ha visto la polizia locale che stava per multarla. A quel punto si è avvicinata agli agenti: "Ma mi state facendo la multa – ha detto –? Ma sto riprendendo l’auto, sono qui!". E poi, alzando la voce: "Se mi fate la multa chiamo i carabinieri, per favore – ha continuato, a questo punto esasperata, urlando –: ho fatto il turno di notte, ho dormito tre ore. Sono una poveraccia, non ce li ho i soldi pure per pagare una multa". Poi uno dei vigili ha iniziato a compilare un verbale. È qui che c’è stato il cortocircuito, tutto è successo in una manciata di secondi: la ragazza si è avvicinata all’agente, forse tentando di non fargli riempire il verbale. L’agente in borghese a quel punto l’ha presa mettendole le braccia dietro la schiena e spingendola contro l’auto, per poi e portarla via.

Tutto è successo davanti a una ventina di persone, soprattutto genitori che erano andati a riprendere i figli piccoli a scuola. Un ragazzo ha iniziato a protestare: "Ma la state portando via? Ma non vi sembra di esagerare?" e poi, raggiunto al telefono, ha spiegato di essere rimasto sconvolto da quanto aveva appena visto, soprattutto dal fatto che l’avessero ammanettata. Con lui era presente la moglie e il figlio piccolo che era in macchina e che ha assistito alla scena: "La ragazza era agitata e aggressiva, ma non ha fatto nulla per essere arrestata come una criminale, davanti a tutti e alle 4 del pomeriggio, in pieno centro. Ho chiesto ai vigili se pensavano di aver davanti una terrorista da portare al Marino, per come si stavano comportando". Altri testimoni hanno girato video e sono rimasti per qualche minuto a commentare la scena, attoniti. "Io so solo che un mio agente è andato al pronto soccorso – il commento della comandante Patrizia Celani –. Non ho assisito all’accaduto ma da quello che mi hanno detto si è trattato di una violenta aggressione alle forze dell’ordine". Il Comando ha specificato che invierà una nota sulla vicenda.

Eleonora Grossi