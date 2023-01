Cerca di incendiare la cella

Ancora un’aggressione ai danni di agenti della polizia penitenziaria è avvenuta nel carcere del Marino. L’episodio ha visto protagonista un detenuto marocchino, giunto nella casa circondariale ascolana da pochi giorni, proveniente da Bologna. Il 27enne nordafricano ha innanzitutto cominciato a dare in escandescenze prendendo a danneggiare quanto c’era nella cella dove era stato rinchiuso. Ha anche cercato di dare fuoco alle suppellettili creando una situazione di evidente pericolo anche per l’incolumità degli altri detenuti oltre che del personale dell’amministrazione penitenziaria. Gli agenti sono intervenuti per ricondurlo alla ragione, ma il marocchino si è scagliato contro di loro, prendendo in particolare uno per il collo cercando di strangolarlo. La prontezza di riflessi dell’agente ha permesso allo stesso di evitare il peggio.