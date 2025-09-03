Cercano di ottenere la cittadinanza ma la vicenda finisce in Procura

Lui un romeno di 49 anni, lei una sambenedettese di 54. Entrambi sono finiti nei guai per una vicenda legata ad una pratica per ottenere la cittadinanza italiana. A richiederla era stato l’uomo che aveva presentato opportuna domanda al comune di Castel di Lama. L’aveva corredata con una falsa dichiarazione con la quale certificava il suo cambio di residenza nell’appartamento lamense della sambenedettese.

La domanda è stata presentata a dicembre 2024 ma il personale del comune di Castel di Lama ha effettuato approfondimenti a seguito della richiesta dell’extracomunitario per verificare che nella domanda fossero soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla legge. I cittadini provenienti dalla Romania devono dimostrare all’atto di presentazione dell’istanza di risiedere legalmente e in modo continuativo in Italia per un periodo minimo di 4 anni (come cittadini UE) e dimostrare di possedere un reddito sufficiente; non devono avere condanne penali (con certificato dalle autorità rumene), e avere una buona conoscenza della lingua italiana. In alternativa, i rumeni possono ottenere la cittadinanza italiana tramite matrimonio, dopo 2 anni di residenza in Italia, o attraverso il percorso di discendenza italiana.

Secondo la Procura di Ascoli, la donna italiana, difesa dall’avvocato Simone Matraxia, avrebbe presentato al comune di Castel di Lama una falsa dichiarazione con la quale comunicava l’ospitalità in favore del rumeno, cittadino extracomunitario, al fine di fargli ottenere la residenza nel territorio italiano. Entrambi devono ora rispondere di falsità ideologica commessa da cittadino privato: rischiano una condanna fino a due anni.

P. Erc.