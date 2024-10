Cercano di rubargli il monopattino: ferito al volto un ragazzo di 23enne

Un ventitreenne del Bangladesh è stato aggredito da tre giovani, pare locali, che volevano portargli via il monopattino elettrico. E’ accaduto poco prima di mezzanotte nel centro abitato di Porto d’Ascoli. La vittima dell’aggressione ha subito danni al volto, con la sospetta frattura del setto nasale, per cui è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Ora i carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli e del nucleo operativo della compagnia di San Benedetto stanno cercando i responsabili dell’aggressione, sulla scorta della descrizione fornita dal cittadino bengalese, di alcuni testimoni e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il ventitreenne, residente a Folignano, lavora in un ristorante che si trova nella zona portuale di San Benedetto. Terminato il turno di servizio, ha inforcato il monopattino elettrico con il quale, attraverso il lungomare, ha raggiunto Porto d’Ascoli dove si è imbattuto con il gruppetto di giovani. Secondo il racconto della vittima erano almeno tre persone che l’hanno bloccato con l’intenzione di portargli via il mezzo di locomozione. C’è stata una colluttazione durante la quale il bengalese è stato raggiunto da un violento pugno al volto che gli ha provocato la frattura del naso. Gli aggressori si sono poi defilati abbandonando sul posto il monopattino. Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto le prime informazioni sugli autori dell’aggressione tutt’ora ancora ricercati.

Marcello Iezzi