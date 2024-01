Cercasi operatori elettrici e idraulici

Sono diverse le opportunità di lavoro nella provincia di Ascoli. La Simep Impianti srl ricerca due operatori elettrici per la sostituzione dei contatori di energia elettrica. E’ richiesta esperienza nel settore elettrico, quello proposto è un contratto a tempo determinato e pieno. Contatti: personale@simepimpiantisrl.it. Azienda ricerca un addetto alla produzione su macchine a Cnc (fresatura/tornitura), preferibilmente con conoscenza di basi di meccanica e titolo di studio tecnico. L’impiego è ad Ancarano. Azienda ricerca un disegnatore progettista meccanico, un’altra assume un tornitore manuale Cnc e un’altra ancora ricerca un fresatore Cnc. Si ricerca anche un elettricista con esperienza o in età di apprendistato. L’Hydrotherm Impianti ricerca un idraulico. Propone un contratto a tempo determinato e pieno da impiegare in provincia. Contatti: cell. 329 3245879; mail stefano.mascetti90@gmail.com.

Ancora, si ricerca un muratore qualificato per esecuzioni opere murarie di vario genere. La sede operativa è nelle province di Ascoli e Teramo. Azienda ricerca un addetto alla gestione amministrativa logistica e spedizioni, propone un contratto a tempo determinato e pieno sede. L’impiego è a Roccafluvione. Per avere maggiori informazioni su questi annunci o candidarsi a ricoprire uno di questi incarichi è necessario rivolgersi al Centro per l’impiego di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0736/352800.