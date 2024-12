Cercatore di tartufi cade in un torrente

Brutta avventura per un cercatore di tartufi che ieri è scivolato in un pendio, finendo la sua corsa sul letto di un piccolo corso d’acqua nel territorio di Montegallo, sui Sibillini della provincia di Ascoli. Alle 14,30 la squadra del presidio di Arquata del Tronto è intervenuta in frazione Pistrino per soccorrere l’uomo, che lamentava problemi ad una caviglia; dopo esser stato raggiunto e stato immobilizzato su una barella per esser riportato in superficie. Data la zona particolarmente impervia i vigili del fuoco, coadiuvati da un operatore del soccorso alpino, hanno utilizzato tecniche Saf (speleo, alpino, fluviale) per raggiungere il punto d’incontro col personale sanitario. L’escursionista è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.