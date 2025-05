Cerimonia nella casa del partigiano Vulpiani. Il Comune di Acquaviva celebra la Liberazione

La cerimonia di commemorazione per il 25 aprile ad Acquaviva Picena si è tenuta nella mattina di ieri. Presso la casa natale del partigiano Mariano Vulpiani, l’Amministrazione comunale, presente il sindaco Sante Infriccioli ha deposto una corona di alloro in segno di rispetto e gratitudine. Al monumento ai caduti, invece, si è svolta una cerimonia di benedizione, poiché il muro nei pressi del monumento è attualmente in restauro. Nonostante l’assenza della tradizionale cerimonia, la benedizione ha rappresentato un momento di riflessione e commemorazione per le vittime. La giornata ha riflettuto la riconoscenza della comunità per il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà e la pace. Alla cerimonia hanno preso parte il comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Domenico Princigalli, il presidente della Bcc Picena Sandro Donati, il parroco e esponenti della protezione civile.