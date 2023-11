Cerimonia per Federico II

In occasione dell’800esimo anniversario della pergamena di Federico II al monastero di Fonte dell’Olmo per sabato verrà organizzato, a partire dalle 10, nella Villa storica Seghetti Panichi un importante incontro. I lavori coordinati dal professor Giuseppe Marucci inizieranno alle 10, dopo i saluti del sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio, del presidente della Provincia Sergio Loggi e della preside della scuola media ‘Mattei’ Maria Vitali si terranno gli interventi di Giulia Panichi e Stefania Pignatelli padrone di casa della Dimora storica Villa Seghetti Panichi, seguirà l’intervento di Stefano Papetti direttore della Pinacoteca di Ascoli. Poi un intermezzo organizzato dal comitato rievocazione storica curato da coreografo Leonardo De Carolis e dalla costumista Giulia Torquati. Seguirà l’intervento di Laura Ciotti direttrice dell’Archivio di Stato di Ascoli e di Giuseppe Marucci direttore Unesco club Ascoli-Castel di Lama. Alle 11.30 ci sarà Esterno in villa e gruppi di visita.