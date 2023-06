Cerimonie sotto le torri e in riviera: "L’importanza della Costituzione"

E’ stata celebrata ieri in provincia di Ascoli la Festa delle Repubblica. Nel capoluogo piceno appuntamento in piazza Roma dove erano presenti, tra gli altri, il vescovo Palmieri, il prefetto De Rogatis, il senatore Castelli, gli onorevoli Curti, Silvestri e diversi sindaci. E’ stato letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma hanno soprattutto avuto spazio le considerazioni degli alunni dell’Istituto Mazzocchi e del Liceo Stabili Trebbiani che hanno sottolineato l’importanza di poter vivere in un’epoca di libertà e democrazia. Al termine della cerimonia, in Prefettura sono state consegnate le onorificenze di "Cavaliere all’Ordine della Repubblica" a 27 persone, la maggior parte delle quali operatori sanitari che si sono distinti durante l’emergenza Covid. Anche a San Benedetto è stato festeggiato il 2 giugno. "Non dobbiamo mai stancarci di spiegare ai giovani che i valori costituzionali non sono belle parole ma costituiscono precise indicazioni su come dev’essere una società realmente aperta e democratica" ha detto il sindaco Spazzafumo.

p. erc.