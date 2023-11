Cerlino al Piceno festival

Va in archivio la seconda delle sette settimane del Piceno Cinema Festival, rassegna itinerante organizzata dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas. Il Premio Città di Ripatransone è andato al cortometraggio "Oltre le pagine", del giovane regista romano Andrea Colussi, interpretato da Nicolò Mililli. L’opera segue il viaggio emotivo di uno scrittore alle prese con i fantasmi del suo passato, in un’intervista che si trasforma in confessionale, esempio eccelso di come il cinema possa esplorare la psiche umana. "Questo premio è il giusto riconoscimento al grande lavoro di tutto lo staff che ha lavorato al film. Sono rimasto colpito dalla grande passione per l’arte che questo festival ha trasmesso nel corso di tutta la serata finale", ha detto il giovane regista. Premio menzione d’onore per il corto "Fridde e famme", diretto da Gennaro Iago Esposito, che mette a nudo difficoltà e disperazione di un attore alla ricerca del riconoscimento della sua arte. Condotta da Luca Sestili, la serata al Teatro Mercantini, come nello stile del Pcf, ha offerto momenti d’arte, oltre il cinema, con una suite teatrale dedicata alle opere del grande Giuseppe Patroni Griffi, con l’attore Pasquale De Cristofaro e il chitarrista e cantante Romolo Bianco che hanno emozionato la folta platea con uno spettacolo vulcanico. Il gran finale di serata ha visto sul palco Fortunato Cerlino, celebre protagonista della fiction Gomorra,nei panni del famigerato boss Pietro Savastano. Intervistato da Luca Sestili, Cerlino ha raccontato i suoi personaggi nei film più recenti, entrambi presentati al festival di Venezia: The Palace, diretto dal grande Roman Polanski e Una commedia pericolosa, di Alessandro Ponti. "Ho vissuto una giornata che mi ha arricchito molto. Ho incontrato oltre 200 ragazzi al liceo Rosetti di San Benedetto, poi un gruppo di allievi dell’Accademia Aiafs in teatro e stasera un pubblico molto ben disposto ad ascoltare e condividere. Ho provato a trasmettere a tutti qualche informazione utile e ho trovato grande disponibilità nell’ascolto: e questo fa sempre piacere. Il Piceno Cinema Festival propone uno slogan che mi piace: la bellezza che unisce, perché è proprio dalla bellezza e dall’unione, di più comuni e di più arti in questo caso, che bisogna ripartire: dal concetto che uniti si va lontano", ha detto Cerlino.

Stefania Mezzina