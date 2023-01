Ceroni: "Steat, così rimetterò a posto i conti"

Un incarico senza compenso, per mettere a disposizione esperienza amministrativa e senza alcuna ambizione politica. Così Remigio Ceroni descrive il suo impegno alla guida della Steat, un’azienda che oggi conta 9 milioni di fatturato ma anche parecchi debiti da sanare. Ceroni, come vanno le cose in casa Steat? "A fronte di quei 9 milioni di fatturato dobbiamo anche registrare 8 milioni e 200mila euro di debiti. Stiamo facendo investimenti importanti anche per sostituire il parco mezzi. Gli autobus Euro 2 e Euro 3 sono già in disuso, ne abbiamo dovuti sostituire 48. Non è un momento facile". Come incide in tutto questo il costo dei carburanti? "L’aumento del costo dei carburanti mette in difficoltà tutti, sappiamo che arriverà un po’ di ristoro dal Governo, si parla di 5 milioni di euro per tutte le Marche, ma le difficoltà restano. Per un’azienda come la Steat le entrate sono di due tipi: da una parte i trasferimenti della Regione, che dipendono dallo Stato con il fondo unico per il trasporto. Il corrispettivo per le Marche è di 68 euro per abitante, altre regioni arrivano anche a 140 euro per abitante, la media è 95 euro. Noi siamo l’ultima regione e sono 45 milioni in meno...