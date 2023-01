Certificazione delle spiagge, incontro con la Cooperativa Adriatica

La certificazione Iso 13009 per le spiagge avrà un ruolo importante per il futuro degli stabilimenti balneari. Per questa ragione la Cooperativa Adriatica, da sempre vicina alle imprese balneari associate, in qualità di partner commerciale, si è offerta di ospitare un grande evento di informazione e divulgazione sul tema della certificazione delle spiagge organizzato da Orizon training & consulting, società del Gruppo Giordano che ha già portato alla certificazione Iso 13009 numerosi stabilimenti balneari in tutta Italia. L’evento si terrà martedì 31 gennaio alle 15, nello stabilimento balneare ’Beluga Beach’, concessione numero 16, sul lungomare sud di Grottammare. Durante l’evento saranno affrontati e fornite risposte a tutti i temi più ricorrenti. Sarà spiegato cosa significa fare consulenza e cosa significa certificarsi; quali sono i passi che uno stabilimento deve fare per certificarsi; come può la certificazione dare evidenza dell’impegno verso l’ambiente, la sicurezza, l’accessibilità e la soddisfazione del cliente.

Sarà evidenziato come la certificazione costituisce un vantaggio competitivo sul mercato e per le future gare e quanto costa ottenere la certificazione. All’evento, saranno presenti anche gli esperti dell’ente di Certificazione Istituto Giordano Spa, uno dei principali player nella certificazione degli stabilimenti balneari. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet di Orizon dove sono esposti tutti i dettagli: https:orizonformazione.iteventi-certificazione-spiagge.