Cesena e Carrarese si affrontano: ecco le formazioni Cesena e Carrarese si affrontano in una partita di campionato. Toscano schiera Pisseri in porta, mentre Dal Canto opta per Bleve. Bordin di Bassano del Grappa è l'arbitro, con Cravotta, D'Angelo e Castellone come assistenti. Donnarumma e Shpendi partono dalla panchina.