Cespugli ed erbacce, iniziati i lavori di pulizia in varie parti della città

Da ieri sono iniziati su tutto il territorio di Grottammare, i lavori di decespugliazione a terra, che andranno avanti per tutto l’anno. Nell’attività, tramite convenzione con il Comune, sono all’opera i dipendenti della cooperativa sociale "Diogene", della cooperativa "Fabbrica dei fiori" e della ditta "Eurocoop Laga". L’obiettivo del Comune è liberare da questo tipo di lavoro il personale delle Manutenzioni, impegnato in altre attività, e nello stesso tempo tenere in ordine il territorio comunale. Tra le zone di massimo monitoraggio, ovviamente, tutto il lungomare, la statale Adriatica, la Valtesino, il paese alto, il centro cittadino con particolare attenzione alle aiuole ed a breve ci sarà anche il nuovo lungomare da monitorare. L’impiego delle cooperative in questo genere di attività, voluto dal consigliere delegato alle Manutenzione Bruno Talamonti, poiché gli operai del comune sono sempre di meno, da alcuni anni sta dando buoni risultati. La città è più in ordine, ma resta da risolvere la questione della pista ciclo pedonale, soprattutto nel periodo estivo. Quando pulisce Grottammare e sporca a Cupra e viceversa, Serve un coordinamento.