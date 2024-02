Cgil, la serie di incontri: "Parliamo di Pnrr e salute"

Una serie di appuntamenti per analizzare il difficile momento che attanaglia la sanità, provando ad individuare possibili soluzioni per cercare di invertire un andamento che resta drammatico per il territorio ascolano. Sarà questo il tema degli incontri allestiti dalla Cgil. Il primo è domani alle 16 alla libreria Rinascita e vedrà la partecipazione del dottor Francesco Pesaresi che approfondirà la tematica legata al Pnrr salute nelle Marche, focalizzando le attenzioni su case della salute, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. Sarà presente anche Loredana Longhin, segreteria Cgil Marche. "Stiamo – commenta la segretaria Barbara Nicolai – attraversando una fase complicatissima proprio relativa al sistema sanitario nazionale che va a minare i due principi fondamentali devono essere quelli di un sistema pubblico e universale. Anche nelle sfide che ci attendono servono scelte concrete sulle risorse economiche e sul personale, dato che siamo già in fortissimo ritardo. Abbiamo bisogno di una strategia". Quando si parla di salute dei cittadini è bene rammentare quanto si tratti di un diritto sancito dalla stessa Costituzione. La delega concessa sull’autonomia differenziata per certi versi va proprio a porsi in contrasto con questo dettato. "Questo è un punto centrale perché riferendoci al territorio ascolano – prosegue –, bisogna tener conto delle condizioni esterne. Abbiamo subito pesanti conseguenze a causa del terremoto e della pandemia. Incide inoltre il fattore dell’invecchiamento e quindi anche l’aspetto demografico della popolazione sia in termini dell’aumento dell’aspettativa di vita, sia come i cittadini sono distribuiti a livello territoriale. Ad esempio abbiamo delle aree interne dove la salute e l’istruzione sono i due pilastri per ricostruire la comunità. La crisi inoltre sta evidenziando un fattore ulteriore. Ovvero se il sistema pubblico non garantisce il diritto alla salute e le risorse economiche non ci sono, si va verso la rinuncia alla cura. Soprattutto da parte delle persone più anziane". La questione locale chiaramente continua a risentire delle politiche regionali in atto. "Quello che la regione Marche sta facendo non ha migliorato la situazione. Alcune scelte non opportune hanno peggiorato il tutto. Mi riferisco alla riorganizzazione in Ast, il piano socio sanitario, la mancanza di risorse per la prevenzione, il fondo per la non autosufficienza".

Massimiliano Mariotti