Chalet con più ombrelloni I moduli per fare richiesta

Estensione delle concessioni balneari, via alle richieste: i moduli sono da oggi disponibili sul sito del comune. Sono stati pubblicati i modelli per la richiesta di ampliamento dell’area di posa degli ombrelloni all’interno delle concessioni balneari. La procedura, elaborata dall’amministrazione comunale a seguito di un confronto con la regione Marche per garantire trasparenza e certezza allo svolgimento della prossima stagione turistica, permetterà ai titolari degli stabilimenti di aumentare il numero di punti ombra per la stagione estiva 2023 mediante il rilascio di una licenza suppletiva che avrà durata fino al 31 dicembre 2023. Come preannunciato nelle scorse settimane, sono stati resi disponibili due differenti moduli: il primo è dedicato alla sola richiesta di aumento della superficie in concessione per la posa degli ombrelloni; il secondo è dedicato alle richieste di aumento di superficie che devono essere avanzate contestualmente a interventi di edilizia volti a dotare la concessione di un maggior numero di servizi igienici come indicato dalle norme igienico-sanitarie inserite nel Piano di spiaggia. Poiché la conclusione del procedimento per il rilascio delle licenze suppletive ha di norma una durata di 90 giorni, al fine di garantire il rilascio delle licenze suppletive in tempo per l’inizio della stagione turistica 2023 gli operatori sono invitati a presentare quanto prima le istanze. I modelli e ulteriori informazioni disponibili sulla pagina ‘Demanio marittimo’.