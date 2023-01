Chalet, le nuove proccupazioni: "Ma anche il comune sia in regola"

Non finirà presto, la diatriba sull’adeguamento dei servizi igienici negli chalet, che l’amministrazione ha legato alla possibilità di aumentare il numero di ombrelloni. Continuano le polemiche, ma anche le analisi della questione, e sorgono nuove preoccupazioni relative all’iniziativa del vertice comunale. Alcuni balneari, infatti, temono che Viale De Gasperi possa chiedere alla categoria di adeguarsi anche ad un altro passaggio del piano spiaggia: nello specifico, al punto 8.1 – ‘Attività di manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande’ – secondo cui "per lo svolgimento di attività di ‘bar’ e ‘ristorante’, tutti i locali e i relativi servizi ed accessori dovranno risultare all’interno della struttura principale". I gestori, insomma, paventano di dover ampliare, in futuro, le proprie volumetrie, per far spazio ai bagni. Il che vorrebbe dire nuovi investimenti. Va detto che niente del genere è stato finora affermato dalla compagine tecnica e politica del comune, ma i dubbi in proposito restano, e anche le reazioni della prima ora: per i balneari, infatti, le disposizioni del piano spiaggia sono valide solo per gli chalet costruiti dopo il 2010 o per quelli che intendono ristrutturarsi. Si vedrà. Intanto strepita la minoranza di destra, che attacca compattamente l’amministrazione sull’iniziativa presa. "Per mettersi in regola – scrivono i coordinatori Luigi Cava (FdI), Laura Gorini (Lega), Annalisa Ruggieri (Forza Italia) ed Emanuela Carboni (San Benedetto Protagonista) – con il posizionamento degli ombrelloni fino alla linea di confine, i concessionari di spiaggia saranno tenuti a porre in essere una serie di azioni che possano finalmente scongiurare la penosa ripetizione di quanto successo l’estate scorsa. Una vera e propria corsa contro il tempo che prevede, oltre ad un giustificabile aumento del canone demaniale, anche la dotazione di servizi igienici. Ci sia consentita una domanda – continuano i segretari – il comune, che di fatto è titolare delle spiagge libere, darà il buon esempio rispettando su questi arenili le stesse regole a cui dovranno attenersi i concessionari di spiaggia? Perché pretendere che il rispetto delle regole debba valere per i concessionari, mentre per il comune no, sarebbe davvero deprecabile e quantomeno poco edificante. Passerebbe uno strano messaggio, ovvero quello che agli utenti delle spiagge libere possano essere beatamente negati servizi igienici che invece verrebbero garantiti a spese dei concessionari negli chalet privati".

Giuseppe Di Marco