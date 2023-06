Chalet, l’Itb chiede un incontro

Querelle degli ombrelloni, il presidente Itb Giuseppe Ricci chiede un nuovo incontro con il sindaco Antonio Spazzafumo. L’estate inizia ufficialmente oggi, e già comune e balneari tornano a confrontarsi sulla spinosa questione delle licenze suppletive e dell’ampliamento delle concessioni, richiesto da una cinquantina di chalet. La situazione resta tesa perché all’inizio della scorsa settimana, a seguito di alcuni controlli da parte della Capitaneria di Porto, alcuni stabilimenti sono stati sanzionati e obbligati a rimuovere le prime file di ombrelloni. Il punto è che i gestori delle concessioni non avevano ancora in mano la licenza che avrebbe permesso loro di aggiungere punti ombra. Il risultato, però, è che molte prenotazioni sono saltate e questo non gioverà di sicuro al turismo sambenedettese. La categoria pertanto chiede che le licenze vengano rilasciate a breve.