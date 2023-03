Chalet Medusa: "Noi estranei alla querelle"

Le vicende giudiziarie che stanno interessando lo Chalet Medusa sul lungomare di San Benedetto, stanno inevitabilmente coinvolgendo anche l’attuale proprietà che, però, non ha nulla a che vedere con quanto avvenuto in passato. "In particolare – ha scritto l’avvocato Leonardo Grossi – negli ultimi giorni sono apparse notizie riguardanti la vicenda giudiziaria legata allo Chalet Medusa e che ha visto coinvolte la vecchia (Medusa Srl) e la nuova proprietà (Medusa Beach Srl) contrapporsi alla vecchia gestione facente capo alla società Serena Srl. Lo Chalet Medusa da due anni è, infatti, gestito da altra società (Sunrise Srl) che non ha nulla a che fare con la vicenda, non versa assolutamente in cattive condizioni economiche e, soprattutto, è totalmente estranea ai provvedimenti giudiziari emessi così come ai pignoramenti decretati dal Tribunale di Ascoli. Anzi gode di ottima salutee si appresta a vivere una nuova stagione balneare ricca di eventi e di intrattenimento".