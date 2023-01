Chalet storici, ok a più ombrelloni "Ma servono due servizi igienici"

Chi aveva pensato di assistere ad un confronto pacifico, durante l’incontro fra vertice comunale e balneari, ieri mattina è rimasto completamente stupito dalla piega che ha preso il dibattito, divenuto presto diverbio e troncato prima che si trasformasse in un’autentica rissa verbale. Il rendez vous era stato fortemente voluto dalle parti per discutere il nuovo provvedimento elaborato dall’amministrazione di Viale De Gasperi sull’ampliamento degli chalet presenti nel primo comparto. La scorsa estate, il settore per così dire ‘storico’ della riviera picena diveniva oggetto di ripetuti controlli da parte della Capitaneria di Porto che, in diversi casi, vi rilevava la presenza di ombrelloni abusivi. Ebbene, grazie al nuovo provvedimento, questi stabilimenti potranno richiedere l’aumento di postazioni ombreggianti, a patto che il loro numero sia proporzionato a quello dei servizi igienici.

In soldoni, come previsto dal piano regolatore di spiaggia, ogni 100 ombrelloni dovranno esserci due bagni. Morale della favola, molti chalet dovranno adeguarsi. All’idea, buona parte dei balneari ha storto il naso affermando che sì, l’adeguamento dei bagni è previsto nel piano spiaggia, ma anche che questo documento non pone obblighi se non agli stabilimenti nati dopo la stesura del piano – quindi dal 2010 – o per quelli che intendono effettuare interventi di ristrutturazione. La nutrita platea si è quindi infiammata, soprattutto dopo l’intervento senza filtri di Giuseppe Ricci e la risposta perentoria di Bruno Gabrielli: "L’adeguamento dei bagni in base al numero dei punti ombra è una previsione del piano spiaggia vigente da 12 anni – ha tuonato l’assessore all’urbanistica – e non credo che allora tale regolamento non sia stato condiviso con le associazioni di categoria. Noi stiamo proponendo soluzioni non obbligatorie, su cui abbiamo ragionato con la Capitaneria di Porto. Se vogliamo discutere va bene, se vogliamo andare oltre questo perimetro, penso che nessuno di noi abbia tempo da perdere". A margine della riunione, Gabrielli ha comunque messo in chiaro come il lavoro dell’amministrazione sia finalizzato a costruire, assieme ai balneari, la migliore esperienza turistica possibile. Ma già da ora è chiaro che il provvedimento potrebbe essere oggetto di impugnazione. "Rappresentare la categoria oggi diventa difficoltoso – ha commentato Sandro Assenti, presidente regionale di Confesercenti – Va bene trovare una soluzione, ma che questa sia fattibile, logica e soprattutto equa".

Giuseppe Di Marco