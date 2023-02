‘Che è sa caciara?’ trionfa al Carnevale

Con la cerimonia di premiazione del concorso mascherato, presentata da Stefano Traini e andata di scena ieri pomeriggio in un gremito teatro dei Filarmonici, va in archivio l’edizione 2023 del Carnevale. Un’edizione molto partecipata che ha fatto di Ascoli, per una settimana, la capitale della satira e del divertimento. E’ ‘Che è sa caciara?’ il gruppo vincitore assoluto del concorso per il maggior numero di voti ottenuti. Per quanto riguarda, invece, le classifiche categoria per categoria: per la A al primo posto si è posizionato il gruppo ‘Galleria Pina Coteca: vendita all’asta opere famose’, al secondo ‘Jo li ciardì è secciesse nu casì’, al terzo ‘Sete sbagghiate a fa li cunde: la cultura seme nu’. Il podio della categoria B: al primo posto ‘Ch n’ge lu sa ch quanne fa lu mercatine piov?!?’, al secondo ‘Se li spiecchie petesse parlà’, al terzo ‘È fenita la pace dell’eremita’. Sale, invece, nel gradino più alto della categoria C ‘Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola…’, seguito da ‘Lu atte e la volpe’ e da ‘Ogge ce stà nu sole che spacca li prete’. Per la categoria D, al primo posto ‘Sò vëlutë la bicicletta e mó pëdalë... përché lú pèggë ve’ semprë arretë!’, al secondo ‘Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi’ e al terzo ‘A furia de passeggià, la liva l’è fatta stracca’…’, per la categoria G, al primo posto il gruppo ‘Tte so’ chiappate che lu larde ‘n cuolle’, al secondo ‘Pensati libera e nu ce seme l’bberate’ e al terzo ‘Lu pa-llò’, per la categoria Omnia Bona, al primo ‘Che è ‘sa caciara?’, al secondo ‘Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola’ e al terzo ‘Ascoli Piceno città delle 100 torri gru’. Infine, per la categoria Baby (da 0 a 10 anni) primo posto per il gruppo ‘Ascoli Piceno città delle 100 torri gru’, secondo ‘Le tagliatelle di nonna pina’, terzo ‘La principessa de casa’, quarto ‘Maradona’, quinto ‘Rita Pavone’ e sesto ‘La regina delle nevi’. Le menzioni speciali della giuria per i bimbi sono andate a ‘Et’ e a ‘Cicciobello’ (Leonardo Travaglini Orsini di soli 3 mesi e mezzo), ma anche all’originalità di ‘41 Bis’ (Vincenzo Mari), mentre per la tenacia e la continuità a ‘Le tre Marie’ (Zè Vagni, Alberto Ercoli e Domenico Fioravanti). Infine menzione ‘Bentornato Roberto’ a Roberto Morganti detto Boranga, per la realizzazione a ‘L’Aperegina… di casa’, per la promozione di Ascoli e del suo Carnevale ad Andrea Flaiani e Mauro Virgulti con ‘Se famo 3 a 3’ (parodia di Carletto Mazzone).

Lorenza Cappelli