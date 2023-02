Che festa con i gruppi

E’ tornato il Carnevale a Castel di Lama, esplode la gioia in piazza. Dopo anni di stop, a causa della pandemia, domenica è ripartita la festa in pompa magna, con la congrega degli scozzesi di Offida che ha aperto i festeggiamenti, tante le maschere divertenti, misteriose, e i gruppi in gara, ben 27 iscritti, che hanno colorato e animato Villa Sant’Antonio. Ospite d’onore della giornata la bravissima e simpatica showgirl e conduttrice Rai, Veronica Maya, che insieme a Peppe Traini deus ex machina della manifestazione hanno calcato il palco e divertito i presenti. A vincere per quanto riguarda il gruppo A sono stati ‘I I Vichinghi (ex cornuti)’, per la categoria B ‘Li chiacchiere fa li pducchie, li maccaru rrembie la panza’, per la C ‘Ce vò na magia pe trova n’ome a La Lama’ e infine per la D ‘Ape’.