"Che fine ha fatto la sala dedicata a Franz Liszt?"

Amministrazione smemorata, secondo un lettore che ricorda i progetti pensati e mai realizzati dal comune di Grottammare. "Sin dai tempi di Rossi, Solidarietà e Partecipazione si era impegnata a realizzare alcune opere come una metropolitana di superficie e una sala dedicata a Franz Liszt, pianista ungherese che soggiornò a Grottammare nel 1868. In un libro del 2000, (sindaco Massimo Rossi), si legge della realizzazione di una sala dedicata al musicista e dopo 23 anni se ne parla ancora, ma senza risultati. Ci dispiace che la città abbia avuto questo rallentamento e che i soldi dei cittadini non sono spesi in servizi. Vediamo mutui accesi per realizzare opere come il lungomare e tutto finisce per concentrarsi nel centro cittadino, dimenticando le periferie. Ora abbiamo la nuova amministrazione Rocchi, che segue il calendario delle Giornate della Partecipazione nei quartieri. A proposito, ora finalmente qualche operaio si sta prendendo cura delle zone a sud della città, dove lunedì ci sarà l’assemblea di quartiere. Speriamo s’inizi veramente dall’ascolto partendo dal basso".