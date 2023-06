Che gioia in Duomo per don Andrea Fermo festeggia il vescovo di Fano

Suonano a festa le campane del Duomo di Fermo, ad interrompere la quiete di una domenica calda di giugno. Suonano e riempiono di gioia e di emozione il cuore della città che saluta don Andrea Andreozzi che diventa vescovo di Fano Cagli Fossombrone e Pergola. Una folla immensa tra la Cattedrale e la chiesa di San Domenico per l’amato sacerdote che lascia il fermano, al suo arrivo in Duomo è l’applauso sentito, con il suo sorriso, lieve e carico di emozione e senso di responsabilità. Uno sguardo limpido e sereno, quello di don Andrea, che prende il posto del vescovo Armando Trasarti, pronto a tornare a Fermo per godersi la meritata pensione. Alla cerimonia c’erano 20 vescovi, il cardinale Gualtiero Bassetti, la famiglia di don Andrea, la gente comune, le autorità del territorio di Fermo e di Fano, tantissimi presbiteri, i seminaristi marchigiani e umbri, i sindaci, le forze dell’ordine, un mondo intero che accoglie l’arrivo di monsignor Andreozzi. La Chiesa di Fermo che dona a quella di Fano uno dei suoi uomini migliori, anche l’Umbria è presente, con Assisi e il territorio in cui don Andrea è stato presente negli ultimi anni come rettore del seminario. È il vescovo di Fermo Rocco Pennacchio a parlare di gioia grande, per l’ordinazione episcopale voluta da Papa Francesco, in due anni è la seconda volta che un presbitero di Fermo arriva ad avere questo incarico pieno di responsabilità, dopo il vescovo di Pesaro.

Una cerimonia organizzata in ogni dettaglio, per la regia del rettore della Cattedrale don Michele Rogante e con la partecipazione di tantissimi volontari e l’aiuto delle autorità locali che hanno reso possibile l’evento in sicurezza. Un momento tra i più solenni per la Chiesa, nella nomina del Papa si legge delle specchiate virtù di don Andrea, della cura riservata ai fedeli, l’attenzione ai seminaristi. Il nuovo vescovo, con la sua semplicità, nell’omelia ha condiviso i suoi sentimenti di profonda emozione. Il vescovo Pennacchio, nell’affidargli i simboli dell’episcopato, l’olio, il Vangelo, la mitra, l’anello, il pastorale, spiega che nei riti e nelle preghiere si mostra la dignità del compito a cui don Andrea è chiamato, una missione di grande profilo che durerà per tutta la vita: "Il vescovo è chiamato a predicare il Vangelo con fedeltà e perseveranza, a custodire la fede in filiale obbedienza al papa, attento ai poveri, interessato a chi si smarrisce". Un invito alla generosità del dono nell’amore, una storia e un’indole, quella di don Andrea, particolarmente adatta al nuovo ruolo, pastore di pecore unto con l’olio del Sacro Crisma, un’offerta a Dio e agli uomini, a quei sacerdoti che non si sentono più a casa nella Chiesa: "Il vescovo è un uomo come tutti, con le sue fragilità, le sue solitudini, le sue ribellioni. Le consolazioni non mancano e nemmeno i legami belli, la fraternità episcopale". Un applauso immenso per vescovo fatto popolo, come ha detto don Tonino Bello, e il popolo di don Andrea lo ha abbracciato forte e davvero non sarà mai solo, nei pensieri e nella preghiera.

Angelica Malvatani