Che paura nell’incidente: "Ho visto la morte in faccia"

Ha visto la morte in faccia. Non è il classico modo di dire. Lei l’ha vista davvero. Dritta negli occhi. E solo un miracolo le ha permesso di restare aggrappata alla vita. E’ la storia dell’ascolana Ramona Re, che da qualche anno vive a Castorano. Lo scorso 22 marzo, la donna stava andando a lavoro: erano le 7.30 quando, ad un tratto, lungo la strada secondaria in contrada Collecchio, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, si è ribaltata ed è precipitata nel fossato. Un volo di diverse decine di metri: la macchina è andata distrutta, lei è ancora viva. E, a distanza di tre settimane, ha deciso di raccontare al Carlino la sua storia.

Ramona, cosa ricorda di quella mattinata?

"Come ogni persona, stavo semplicemente andando a lavorare. Svolgo un secondo lavoro al Paradise Village, come barista. E quel giorno c’era un evento per cui, anche se avevo il turno del pomeriggio, mi chiesero di poter andare anche al mattino. La strada era bagnata a causa della pioggia e, mentre scendevo da Castorano, ho perso il controllo a ridosso della semicurva. Stavo andando piano, perché ero in netto anticipo. Pertanto, non riesco a spiegarmi come ciò sia potuto accadere, ma sono finita nel fossato. Ricordo che rotolavo e, mentre precipitavo, sentivo un forte rumore d’acciaio. Era la macchina che si stava distruggendo".

E cosa ha pensato in quei secondi lì?

"Ero sicura di morire. Pregavo mio padre, che non c’è più, affinchè da lassù potesse salvarmi. E credo che sia accaduto proprio questo. Dal cielo mi è stata data una mano. E’ come se qualcuno mi avesse preso per i capelli, perché non era ancora arrivato il mio momento".

Come è riuscita a salvarsi?

"Ho avuto dei brevi momenti di non lucidità e in uno di questi, in base a ciò che mi hanno raccontato i soccorritori, sono riuscita a uscire dal finestrino, che era completamente rotto. Quando sono tornata lucida sentivo la voce di una signora che diceva di intravedere la macchina. Era la signora Bruna, un’insegnante della scuola elementare di Castorano che stava andando in senso opposto e che ha visto tutta la scena. Se non fosse passata lei, lì, in quel momento, nessuno si sarebbe accorto di nulla e probabilmente sarei rimasta per giorni là sotto. E’ stata lei a chiamare il 118 e a scendere nel fossato con i soccorritori. Sentendo la sua voce, mentre ero con il viso a terra, ho alzato la mano e mi hanno individuata".

Poi, l’hanno portata subito in ospedale?

"Era stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma ad Ancona pioveva e hanno deciso di non farla venire. Pertanto, mi hanno accompagnato a Torrette in ambulanza, ma prima ho chiesto di chiamare i miei figli. Finchè Dennis, uno di loro, non fosse arrivato lì, non ho permesso al mezzo di partire. Pensavo di non farcela, avevo dolore ovunque, la saturazione dei polmoni era bassissima. Un operatore del 118, in ambulanza, mi accarezzava e mi incoraggiava. Ho riportato lesioni in tutto il corpo e la frattura di dieci costole, che però non hanno intaccato i polmoni. Un miracolo. Una cosa incredibile. Me l’hanno confermato anche i medici. In ospedale, poi, ho riflettuto molto e ho stretto una forte amicizia con una vicina di stanza. Ho avuto una vita difficile, ho affrontato tante battaglie. E ho vinto anche questa".

Chi vuole ringraziare?

"I miei amici, lo staff in cui lavoro al Paradise, l’associazione ‘Chimaera’ con tutti i suoi clown, le colleghe e la direzione della ‘Avery Dennison’. Ma anche lo staff dell’ospedale e chi mi ha soccorso. Grazie, di cuore, soprattutto alla signora Bruna. Ma lasciatemi chiudere con il mio motto: ci vuole coraggio a rialzarsi ogni volta. Toccare il fondo per darti la spinta".

Matteo Porfiri