Che serata al Ventidio. Piovani suona con la Form

Appuntamento da non perdere venerdì sera al Teatro Ventidio Basso quando si esibirà il Maestro Nicola Piovani. Per la prima volta il vincitore del Premio Oscar nel 1999 per le musiche del film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, salirà sul podio della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana per deliziare il pubblico con un concerto tutto da vivere. Il pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano, arriverà nel Piceno per eseguire con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana alcune suite di sue famosissime colonne sonore composte per pellicole di culto. Il programma dell’evento ‘Piovani dirige Piovani – Il Premio Oscar e la FORM’, verrà eseguito, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e l’AMAT, venerdì 7 febbraio al Teatro Ventidio Basso, alle ore 20.30. Nicola Piovani ha firmato più di 200 colonne sonore nella sua carriera, che vanta, oltre all’Oscar, tre film con Federico Fellini, due album con Fabrizio De André, gli anni di teatro musicale con Vincenzo Cerami, i sodalizi con Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Nanni Moretti, i fratelli Taviani: una vita immersa nella musica. Non solo. Le canzoni composte da Piovani sono state cantate da grandi voci della musica: da Fiorella Mannoia a Giusy Ferreri, da Noa a Gianni Morandi, da Giorgia a Jovanotti fino a Francesco De Gregori. Nella sua straordinaria carriera ha vinto oltre all’Oscar per la miglior colonna sonora originale, anche tre ‘David di Donatello’ come miglior compositore nei film ‘Ginger e Fred’ di Federico Fellini (1986), ‘Caro Diario’ (1994) e ‘La stanza del figlio’ (2001) di Nanni Moretti e un ‘Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora. Sin dall’inizio della sua carriera ha affiancato al lavoro nel cinema quello per il teatro, scrivendo musiche di scena per gli spettacoli di Carlo Cecchi, Luca De Filippo e Vittorio Gassman. Nella prima parte del concerto di venerdì sera al Ventidio, la violoncellista Ludovica Rana eseguirà un brano tra i più interessanti di Piovani: ‘Il canto dei neutrini’, composizione per violoncello e orchestra che mette in luce tutta la sua raffinata arte musicale. Seguiranno le suite delle pellicole girate da Taviani, quindi ‘La vita è bella’ per concludere con le colonne sonore dei film di Fellini. Biglietti da 5 a 28 euro (riduzioni sul sito, prezzo speciale per gli studenti), acquistabili nella biglietteria del Ventidio (tel. 0736 298770) oppure online su vivaticket.com. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.

Valerio Rosa