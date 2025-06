Che serata lo Strega Tour. Tutto pieno per i finalisti

Un successo oltre ogni previsione. La tappa sambenedettese dello Strega Tour 2025 ha confermato ancora una volta l’amore della città per la grande letteratura. Alla Palazzina Azzurra, lunedì 23 giugno, si è registrato un vero e proprio tutto esaurito: sedie occupate in ogni ordine di posto, pubblico in piedi ai lati, ragazzi seduti a terra pur di non perdere l’occasione di ascoltare da vicino i cinque finalisti del Premio Strega. La serata, inserita nella 44ª edizione della rassegna ’Incontri con l’autore’, è stata organizzata da I Luoghi della Scrittura. A condurre l’incontro è stato il giornalista e scrittore Roberto Ippolito, che ha saputo guidare la conversazione con ritmo e profondità, alternando ironia e attenzione critica. Sul palco sono saliti quattro dei cinque finalisti del Premio Strega 2025: Nadia Terranova, Paolo Nori, Elisabetta Rasy e Andrea Bajani. Michele Ruol, autore di "Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia", non ha potuto essere presente, ma ha inviato un videomessaggio caloroso proiettato in apertura. Le voci degli autori si sono alternate con forza e intensità.

Nadia Terranova ha raccontato il viaggio emozionale del suo ’Quello che so di te’, esplorando i rapporti familiari e il peso del silenzio. Paolo Nori, con ’Chiudo la porta e urlo’, ha trascinato il pubblico in una narrazione ruvida e viva, fatta di linguaggio diretto e corpo. Elisabetta Rasy, in ’Perduto è questo mare’, ha parlato di identità, sradicamento e memoria, mentre Andrea Bajani, con ’L’anniversario’ – già vincitore dello Strega Giovani – ha offerto una riflessione personale sul lutto, l’assenza e l’eredità affettiva.

Il Premio Strega, fondato da Maria Bellonci con il sostegno del produttore del liquore Strega, si conferma anche in questa edizione una straordinaria vetrina per la narrativa contemporanea. Dopo la selezione della dozzina ad aprile e della cinquina a inizio giugno, la proclamazione del vincitore si terrà il 3 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, in diretta su Rai 3. La tappa di San Benedetto ha rappresentato una delle serate più partecipate del tour, e ha regalato alla città una pagina di bellezza collettiva, fatta di ascolto, silenzio condiviso, curiosità e riflessione. A concludere l’evento, il pubblico si è spostato nella suggestiva pineta di viale Buozzi, a pochi metri dalla Palazzina, dove il locale Niwa ha offerto un cocktail raffinato. Un momento conviviale e disteso, tra luci soffuse, dediche sui libri, fotografie e brindisi sotto le stelle. Una chiusura perfetta per una notte dedicata alla parola e alla comunità.

Emidio Lattanzi