Che show con Petò ad Appignano

Ad Appignano del Tronto grande successo sabato per lo spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale andato in scena al teatro S.A.L.E. con protagonista indiscusso Pierpaolo Piccioni alias Petò, con l’omonimo ‘Petò show duemila23’. Quasi due ore di spettacolo in cui lo show man ha intrattenuto il pubblico con una serie di brillanti numeri comici, monologhi, barzellette e storielle, canzoni, giochi con la musica, parodie e molto altro. Lo show ha fatto sorridere e divertire una sala piena di spettatori, difatti è stato dichiarato il sold out dopo pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni. Lo spettacolo oltre a numeri comici e divertenti, ha dato spunti di riflessione, ma anche commozione, grazie all’esperienza che Petò ha voluto mostrarci con ‘Radio incredibile’ e il progetto svolto nel carcere di Montacuto.