Che sogno un treno veloce per il mare

di Eleonora Grossi

Dal Parco marino del Piceno agli effetti della direttiva Bolkestein, dal rilancio del cratere attraverso il turismo sostenibile alle iniziative per sensibilizzare la popolazione (quella più anziana, perché quella giovane ne è purtroppo ben consapevole) sulla crisi climatica. Oramai si è capito che difesa dell’ambiente ed economia vanno a braccetto. E se il Piceno si sta muovendo in questa direzione, è e rimane un peccato il pietoso stato delle infrastrutture: un trenino veloce da Ascoli a San Benedetto, alternativo a quello con le fermate per i pendolari, eviterebbe a migliaia di persone di usare la macchina sulla superstrada. Forse i tempi sono maturi per il cambiamento.