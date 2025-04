Che spettacolo la ’Mezza dei Fiori’

La Maratonina dei Fiori da record ha segnato una delle pagine più importanti del podismo sambenedettese. La gara della venticinquesima edizione valida anche per il campionato italiano di mezza maratona ha richiamato sul bellissimo percorso della Riviera delle Palme circa quattromila atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Magistralmente organizzata dall’Atletica Avis di San Benedetto la competizione si è svolta sullo splendido tracciato del lungomare sambenedettese con una grande partecipazione di spettatori che hanno applaudito al passaggio di tutti gli atleti. Una grande giornata di sport che ha promosso a pieni voti San Benedetto che è sempre più un punto di riferimento per competizioni simili di caratura nazionale e internazionale.

La vittoria è stata ottenuta da Ekidor Simon Dudi dell’Atletica Potenza Picena che è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 01:02:29 appena un minuto in più rispetto al suo personale stabilito a Maranello. Alle sue spalle si è classificato Stefano Massimi dell’Atletica Vomano con il tempo di 1:07:08 mentre sul terzo gradino del podio è salito Rachid Benhamdane della Dinamo Running con il tempo di 01:07:44. Molto interessante anche il tempo di Manuela Bulf dell’atletica Casone Noceta la quale ha vinto la mezza maratona femminile con il crono di 1:18:00. Alle sue spalle si è classificata Anita Martinelli del gruppo Podistico Monte Sant’Angelo. Al terzo posto nella graduatoria femminile si è classificata Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia.

Nella presentazione della gara la delegata Fidal nazionale ha evidenziato proprio la capacità organizzativa di San Benedetto che ha dimostrato ancora una volta le sue enormi potenzialità nell’accogliere manifestazioni di questo genere. Nei giorni che hanno preceduto la manifestazione sono stati numerosi i pulman che hanno portato gli atleti nella città della Riviera delle Palme. Non sono mancate poi le solite auto portate via perché in divieto di sosta: 19. Un proposito per i prossimi anni: forse sono ormai maturi i tempi e soprattutto gli standard organizzativi per ipotizzare a San Benedetto lo svolgimento di una maratona ovviamente con il coinvolgimento anche degli altri comuni della Riviera delle Palme.