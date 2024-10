Che stangata per Palladini. Quattro turni di squalifica

E’ costata molto cara ad Ottavio Palladini l’espulsione rimediata a Fossombrone. Il tecnico della Samb era stato cacciato dal campo per proteste dall’arbitro Toselli di Gradisca d’Isonzo appena dopo il gol del 2-2 dei metaurensi. Palladini non potrà sedersi in panchina per un mese. Il giudice sportivo lo ha punito con quattro giornate di squalifica "per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara". Il tecnico rossoblù al termine del match del Bonci aveva commentato così la sua espulsione. "Mi sono lamentato con il direttore di gara per alcune rimesse laterali del Fossombrone perché entravano sempre in campo sul fallo laterale ed al segnalinee gli ho detto di segnalarne almeno una. E l’arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso". E proprio da una situazione di gioco di questo tipo è uscito fuori il gol del pareggio del Fossombrone con l’autore della rimessa laterale che ha messo il piede in campo. La squalifica era scontata ma sicuramente non di queste proporzioni. La Samb proporrà reclamo con la speranza che possa essere dimezzata o ridotta. Il tecnico rivierasco, quindi, dovrà restare in tribuna con Roma City, Castelfidardo, Avezzano ed Isernia. Potrà tornare in panchina solo nel derby del 3 novembre con l’Ancona. A fare le sue veci in campo i vice Marco Mancinelli e Gigi Voltattorni. Intanto ieri la Samb ha ripreso ad allenarsi. I rossoblù nel chiuso dello spogliatoio hanno analizzato nei minimi particolari il pari di Fossombrone per poi scendere in campo. Diego Fabbrini questo pomeriggio si sottoporrà a un’ecografia per conoscere meglio la sua effettiva condizione fisica dopo lo stiramento di primo grado alla coscia sinistra rimediato nella sfida con il Notaresco. Castelfidardo-Samb si giocherà, come da calendario, il 20 ottobre (alle 15) allo stadio Mancini. La società biancoverde ha rigettato la richiesta del club rossoblù di anticipare la sfida al sabato in vista del turno infrasettimanale. Al Mancini ai tifosi rossoblù dovrebbe essere riservata una dotazione di biglietti di poco superiore alle 250 unità. Se ne sarà di più nei prossimi giorni. Già sold out i biglietti della curva nord per la gara interna con la Roma City.

Benedetto Marinangeli