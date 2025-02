"Che successo i mini lampadari"

"Devo ringraziare l’Associazione Carnevale di Ascoli, che mi ha dato l’opportunità di creare questi mini lampadari ispirati a quelli storici di Piazza del Popolo perché è stato davvero un grande successo. Erano nati per addobbare le vetrine dei negozi del centro e ne avevamo pensati una quindicina. In questi giorni c’è stata così tanta richiesta che abbiamo superato le cento unità e moltim purtroppo dovrò consegnarli dopo Carnevale, perché non faccio in tempo. Il mio negozio ‘Ritagli di Sogno’ a piazza Immacolata è stato letteralmente invaso da ascolani, ma anche da turisti che mi hanno chiesto di spedirli a casa. E’ stata una grande idea che proseguiremo anche il prossimo anno. E ringrazio anche Zè Migliori che lo ha messo nella sua vetrina e mi ha fatto conoscere".