Che successo la Notte bianco-rosa dei bambini

Una folla plaudente e divertita, composta da centinaia e centinaia di bambini e dai loro genitori e accompagnatori ha sancito il grande successo della prima serata della ’Notte bianco-rosa dei bambini’ di San Benedetto, organizzata dall’associazione culturale Apat, con la direzione artistica di Claudio Marastoni, patrocinata dall’amministrazione comunale sambenedettese, che ieri ha vissuto la giornata conclusiva. L’intero centro cittadino si è animato dal pomeriggio inoltrato fino a tarda sera di tantissime persone che hanno ammirato le varie attrazioni delle quali si componeva la ’Notte bianco-rosa dei bambini’. La parte del leone l’ha fatta, ovviamente, Lucilla ’La fatina del sole’ che ha richiamato alla Rotonda Giorgini una folla strabocchevole di bambini e grandi per tutta la durata del suo spettacolo, ma anche le altre attrazioni hanno registrato il tutto esaurito, al punto che molti dei loro organizzatori hanno dichiarato che mai, in un giorno infrasettimanale, avevano visto tanta gente come a San Benedetto. La parata del tardo pomeriggio, gli spettacoli circensi del villaggio Fantasy di viale Colombo, l’innegabile fascino di ’Pompieropoli’ e di ’Roma Antica’, l’impegno sociale del Kids’ Village di Picenambiente sono stati apprezzati in maniera continuativa (e oggi ci sarà spazio per il Kaos Party Village), insieme agli stand che proponevano cibarie e bevande per un rapido snack, ma la stessa cosa si è verificata per tutte le attrazioni di viale Secondo Moretti.

Stefania Mezzina