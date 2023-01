Che successo per il Presepe vivente: anche i Re Magi

Al tirar delle somme sono stati circa 9mila i visitatori del Presepe vivente di Grottammare nelle tre rappresentazioni di questa nuova edizione nel Parco ciclistico ’Daniela Calise’. "Quella di oggi ci vede un po’ tutti sotto tono a seguito della morte del vescovo emerito Gervasio Gestori – afferma la portavoce dell’associazione Presepe Vivente, Susanna Faviani – Gestori in tutti questi anni non ci aveva mai fatto mancare la sua vicinanza. Abbiamo sempre atteso il primo di febbraio, giorno del suo compleanno, per organizzare la cena sociale con tutti i figuranti per fare festa insieme. Andremo avanti anche per lui". La Chiesa, a ogni modo, è presente. Il sommo sacerdote nel Tempio ebraico è un sacerdote vero, don Claudio Capecci. La bella novità di questa terza e ultima rappresentazione della 16esima edizione, è stata l’arrivo di due cammelli siberiani che hanno accompagnato i re Magi alla capanna della natività. Romeo e Giulietta, i nomi dei due cammelli provenienti da un circo, sono stati accolti e salvati da un cittadino di Treia che ora li accudisce con amore e attenzione e li detiene come animali da affezione nella campagna del maceratese. Altro segno di continuità, fuori dal paese alto per mancanza di disponibilità delle grotte, è stata la buona partecipazione dei giovani in veste di figuranti. Il presidente dell’Associazione, Fabrizio Rosati, può esserne fiero.

Ma. Ie.