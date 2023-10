Chef a Roma

I cuochi Piceni sempre in prima linea nella promozione del territorio. Ogni due anni la Federazione Italiana Cuochi insigne alcuni professionisti Chef accuratamente scelti secondo specifici criteri, con il prestigioso collare del Collegio Cocorum, simbolo di profonda dedizione al lavoro nel settore enogastronomico per il quale prestano servizio da almeno 25 anni. Ascoli Piceno ha segnalato, per questo riconoscimento, Daniele Citeroni di Ophis, Sonia Darini e Nora Ciabattoni di Fior di Farina, tutti originari di Offida, dove sono attualmente operativi ognuno nelle rispettive realtà. L’associazione riconosce nel loro lavoro l’impegno nel voler valorizzare il territorio e i suoi prodotti e l’accortezza avuta nelle fasi di trasformazione seguendo le tradizioni del piceno, nonché la continua ricerca alla riscoperta di sapori antichi a volte modernizzati ma senza mai stravolgerne la natura. Martedì presso l’Auditorium Antonianum di Roma, insieme ad altri colleghi professionisti, gli chef offidani, accompagnati dal presidente provinciale dell’associazione cuochi, Simone Curzi, sono stati premiati in presenza del direttivo Nazionale della Federazione Italiana Cuochi. La cerimonia è stata condotta da Federico Russo di "Mi manda Rai 3".