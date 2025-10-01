Chi entra, chi è stato escluso e chi spera. Assenti e Piunti hanno ancora delle possibilità

"Chi vince esulta, chi perde spiega": il motto di Julio Velasco, che ha riportato la nazionale di volley femminile sul tetto del mondo, calza proprio a pennello all’indomani delle elezioni Regionali. Da un lato, infatti, la gioia di chi è riuscito a entrare in consiglio e si giocherà adesso le sue carte anche per un eventuale assessorato. Dall’altro, invece, la delusione di chi ci sperava ma non ce l’ha fatta. Ma c’è anche una terza categoria: quelli che possono ancora riuscirci. E, nel Piceno, sono due: Andrea Assenti e Pasqualino Piunti. Entrambi hanno ancora delle possibilità, piuttosto elevate, di far parte del nuovo consiglio regionale. Il primo, Assenti, consigliere uscente, si è piazzato al terzo posto nella lista di FdI. Qualora, come sembra, uno tra Francesca Pantaloni e Andrea Cardilli venisse nominato assessore, Assenti verrebbe ‘ripescato’. Circa tremila, e non sono poche, le preferenze in meno riscosse dal sambenedettese nei confronti del sindaco di Colli. Il terzo posto, però, con i suoi 4.535 voti, che sono comunque tantissimi, gli potrà valere l’ammissione in consiglio. Stesso discorso, più o meno, per Pasqualino Piunti. L’ex sindaco di San Benedetto, infatti, era candidato per la Lega e si è posizionato alle spalle di Andrea Maria Antonini. Qualora l’assessore regionale uscente venisse riconfermato in giunta, ecco che anche Piunti entrerebbe in consiglio, grazie alle sue 1.552 preferenze. Non resta che attendere qualche giorno, dunque, per capire quali saranno le scelte di Acquaroli e le conseguenti novità per chi è rimasto fuori dagli eletti. L’occasione, comunque, è quella giusta per lanciare uno sguardo alle altre forze politiche che hanno un po’ deluso nel Piceno. Come il Movimento Cinque Stelle, ad esempio, che non è andato oltre il 6%: l’ex consigliere comunale ascolano Massimo Tamburri è stato il più votato, con 899 preferenze. Sotto al 4%, invece, Alleanza Verdi e Sinistra: l’ex sindaco sambenedettese Giovanni Gaspari ha comunque collezionato 1.421 preferenze che, onestamente, non sono poche. Per Noi Moderati, infine, il più votato è stato il folignanese Peppe Paci, con 926 elettori che hanno scritto il suo cognome sulla scheda. Tra i ‘Marchigiani per Acquaroli’, ci si aspettava un risultato migliore per Maria Stella Origlia, ex leader provinciale di Italia Viva, che ha ottenuto 180 preferenze.

Matteo Porfiri