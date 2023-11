’Chiamarlo amore non si può’: incontro nella sala consiliare

Discriminazioni e derisioni per l’aspetto fisico: come riconoscere e contrastare il ’body shaming’, anche nei social, sarà al centro della quinta edizione di ’Chiamarlo amore non si può’. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, l’Assessorato alle pari opportunità e la Consulta per le Pari opportunità del comune di Grottammare hanno organizzato un incontro pubblico sul tema nella Sala consiliare. L’appuntamento è alle 17. Previsto servizio di interpretariato Lis. La partecipazione è gratuita. ’Chiamarlo amore non si può’ è un progetto di sensibilizzazione e informazione che affronta il tema della violenza fisica e piscologica, della violenza economica, della violenza relativa allo sfruttamento dell’immagine femminile, sia per scopi commerciali, sia come strumento di ricatto e repressione. Il progetto non dimentica i più giovani: la tematica del corpo nei social sarà affrontata oggi insieme ai ragazzi e le ragazze dell’Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare, dove interverrà lo psicologo Roberto Giostra.