Chiara Francini alla Palazzina

Chiara Francini conclude il festival ’La risacca dei ricordi’ presentando il libro ’Forte e chiara’ questa sera alle 21,30 alla Palazzina Azzurra. Conversa con l’attrice la giornalista Manuela cerMignani. Chiara Francini nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, è un’attrice e una scrittrice. Collabora con ’La Stampa’ come editorialista. Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi bestseller Non parlare con la bocca piena (2017), Mia madre non lo deve sapere (2018), Un anno felice (2019) e Il cielo stellato fa le fusa (2020). "Questo libro è un modo bizzarro di farvi compagnia. Racconta di me e della mia vita, è una storia umana che corre da quando ero un embrione nella pancia della mia mamma, saltella all’infanzia, si precipita all’adolescenza, scruta l’età adulta fino ad arrivare all’attuale Chiara che sono e che vorrei essere, una mamma oppure no. È la storia di una ragazza come io, che è anche il titolo bellissimo del libro di una grande autrice, Anita Loos. A Girl Like I. ’Una ragazza come io’ è un’espressione apparentemente strana, sgrammaticata, sbagliata, diversa, quando la leggi per la prima volta. Esattamente come, da sempre, appaio io".